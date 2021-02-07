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Футболист Тоттенхэма 2004 года стал самым молодым игроком в истории клуба в матчах АПЛ
Также ему покорилась 20-ка рекордсменов чемпионата
В возрасте 16 лет, 10 месяцев и 14 дней нападающий стал самым молодым в истории игроком "Тоттенхэма" в рамках чемпионата Англии. Предыдущий рекорд продержался 27 лет: Стивен Карр дебютировал в составе "шпор" на два месяца и две недели позже.
Также эта цифра стала 17 в целой истории АПЛ (с 1992 года).
Это второй матч для Скарлетта за основную команду "Тоттенхэма". Еще однажды он появлялся в поединке Лиги Европы против "Лудогорца".
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