Игрок Тоттенхэма 2004 года стал самым молодым игроком в истории клуба в играх АПЛ

"Тоттенхэм" принимал "Вест Бромвич" в рамках 23-го тура АПЛ. В компенсированное ко второму тайму время на поле появился Дейн Скарлетт, игрок 2004 года рождения.

В возрасте 16 лет, 10 месяцев и 14 дней нападающий стал самым молодым в истории игроком "Тоттенхэма" в рамках чемпионата Англии. Предыдущий рекорд продержался 27 лет: Стивен Карр дебютировал в составе "шпор" на два месяца и две недели позже.

Также эта цифра стала 17 в целой истории АПЛ (с 1992 года).

Это второй матч для Скарлетта за основную команду "Тоттенхэма". Еще однажды он появлялся в поединке Лиги Европы против "Лудогорца".