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Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Сложить полномочия!
14-я подряд победа команды Гвардиолы, и Зинченко отыграл в ней не последнюю роль
Знаковая и впечатляющая виктория "Ман Сити". В 22-х прошлых матчах, с 2003-го года не могли победить "горожане" на "Энфилде". И вот случилось. Действующий чемпион оказался не готов дать бой лидеру чемпионата, наверное, теперь догнать команду Гвардиолу мерсисайдцы уже не смогут, разве только чудо поможет им. И дело тут не только и не столько в цифрах - десять очков отрыва, - как по игре. Ужасные проблемы в обороне у подопечных Клоппа, не хватает организованности и даже сыгранности.
А вот "Ман Сити" напоминает машину на полном ходу, или ту команду, которая два года назад выигрывала чемпионат. Великолепный ход набрали "горожане", и вполне органично в этой команде выглядит Александр Зинченко. Даже без признанных лидеров - Де Брюйне и Агуэро - "Сити" производит невероятное впечатление.
Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.
АПЛ. 23-й тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Ливерпуль - Ман Сити 1:4
Голы: Салах 63 (пен.) - Гюндоган 49, Гюндоган 73, Стерлинг 76, Фоден 83
На 37-й минуте Гюндоган не реализовал пенальти
Ливерпуль: 1. Алисон, 17. Джонс (Милнер 68), 66. Александер-Арнольд, 3. Фабиньо, 26. Робертсон (Цимикас 85), 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Шакири 68), 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 11. Салах.
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 20. Силва, 47. Фоден, 8. Гюндоган, 26. Марез (Жезус 72).
Предупреждения: Алькантара 3, Фабиньо 70 - Диаш 62
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