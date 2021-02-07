  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Сложить полномочия!
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Сложить полномочия!

Англия
(2 голосов)

14-я подряд победа команды Гвардиолы, и Зинченко отыграл в ней не последнюю роль

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Сложить полномочия!
UA-Футбол
Новина українською

Знаковая и впечатляющая виктория "Ман Сити". В 22-х прошлых матчах, с 2003-го года не могли победить "горожане" на "Энфилде". И вот случилось. Действующий чемпион оказался не готов дать бой лидеру чемпионата, наверное, теперь догнать команду Гвардиолу мерсисайдцы уже не смогут, разве только чудо поможет им. И дело тут не только и не столько в цифрах - десять очков отрыва, - как по игре. Ужасные проблемы в обороне у подопечных Клоппа, не хватает организованности и даже сыгранности.

А вот "Ман Сити" напоминает машину на полном ходу, или ту команду, которая два года назад выигрывала чемпионат. Великолепный ход набрали "горожане", и вполне органично в этой команде выглядит Александр Зинченко. Даже без признанных лидеров - Де Брюйне и Агуэро - "Сити" производит невероятное впечатление.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Ливерпуль - Ман Сити 1:4

Голы: Салах 63 (пен.) - Гюндоган 49, Гюндоган 73, Стерлинг 76, Фоден 83

На 37-й минуте Гюндоган не реализовал пенальти

Ливерпуль: 1. Алисон, 17. Джонс (Милнер 68), 66. Александер-Арнольд, 3. Фабиньо, 26. Робертсон (Цимикас 85), 5. Вейналдум, 6. Алькантара (Шакири 68), 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 11. Салах.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 20. Силва, 47. Фоден, 8. Гюндоган, 26. Марез (Жезус 72).

Предупреждения: Алькантара 3, Фабиньо 70 - Диаш 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Blackboria (Тернопіль)
07.02.2021 в 21:04
І коли вже нарешті Гвардіола второпає, що Зінченко - то його талісман Коли Зіна в основі - МанСіті не програє
Ответить
0
-1
Одіссей (Донецьк)
07.02.2021 в 20:57
Проиграл тот кто совершил больше ошибок ...этим вечером им был Ливерпуль. Лучший бокопор матча Алиссон ...лучшее бревно матча ...Зина
Ответить
+1
-2
download1 (huyersk)
07.02.2021 в 20:56
Зiна зiграв посередньо, може краще
Ответить
+1
0
skopa (Харьков)
07.02.2021 в 20:55
На Ливерпуль жалко было смотреть, но все ожидаемо.Минимализм в трансферной политике,никудышняя работа своей академии, травмы..-рано или поздно такоедолжно было произойти...
Ответить
0
-1
VAO (Луганск)
07.02.2021 в 21:03
Да нууу. Норм все у Ливерпуля. Не может одна команда всегда выигрывать. И сезон очень не везучий для ливера. Они купили Тьяго и этого который травмирован. Просто так случилось что травмировались реально важные игроки. Единственное чего я не пойму где Минамино?
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
07.02.2021 в 20:44
Чтоб обыграть Ливерпуль долбаному физруку понадобиось 5 лет, почти 800 млн евро, спад в игре команды Клопп, пустой стадион и вылет всех основных защитников.
Ответить
+1
-5
Shevchenko_7 (Kiev)
07.02.2021 в 21:02
ты что поц? Сити уже становился дважды чемпионом при Клоппе и посмотри статистику матчей
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
07.02.2021 в 20:37
Нужно отдать должное зине, он был в ужасной форме, но привел себя в порядок. Играет в важных играх
Ответить
+4
0
Po4eson (Одесса)
07.02.2021 в 20:30
Показательная порка
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
07.02.2021 в 20:29
Как говорится - король умер, да здравствует король! Фактически, сегодня состоялась передача чемпионского титула от Ливера к Ман Сити. Удивлюсь, если будет по-другому. Ну а момент всей игры это штрафной в исполнении Ман Сити, когда Зину как колоду двигали в стенке, я рыдал)))
Ответить
+4
-1
VAO (Луганск)
07.02.2021 в 20:29
Да было смешно))
Ответить
+2
-1
download1 (huyersk)
07.02.2021 в 20:58
Так вже ганьбити Зiну, я б на його мiсцi не лягав
Ответить
0
-2
Alex.696 (Немирів)
07.02.2021 в 20:28
Алісон - "красень".
Ответить
+1
-1
VAO (Луганск)
07.02.2021 в 20:27
Пожалуй это первая серьезная заявка на Чемпионство в этом сезоне
Ответить
+2
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
07.02.2021 в 20:27
Бувають такі дні в житті воротарів.. сам грав свого часу.. то треба забувати
Ответить
+5
0
avatar
satellite (Харьков)
07.02.2021 в 20:27
Прекрасная игра Ман.Сити. Провалы в обороне Ливерпуля плюс детские ошибки вратаря. Молодчага,Зинченко!!!
Ответить
+5
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...