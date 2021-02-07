Роджерс после ничьи с Вулвз: У Лестера 43 очка. Не думаю, что есть повод для беспокойства

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал ничью с "Вулверхэмптоном" в матче 23-го тура АПЛ.

"У нас всегда были тяжелые игры против "Вулверхэмптона". Сегодня они перешли на пятерку защитников. Было сложно, когда они глубоко оборонялись. Горжусь моими игроками, мы продолжаем свой путь, завоевав очко. У нас были неплохие моменты. Их защита и наша неспособность сделать последний пас сработали против нас. Но игроки усердно трудились после тяжелой игры посреди недели.

У нас 43 очка. Не думаю, что у команды есть повод для беспокойства. Мы хотим побеждать в каждой игре, и футболисты отдают все во имя клуба. Теперь нам нужно восстановиться к следующей игре", – рассказал наставник "лис".