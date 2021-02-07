Ман Сити побеждает 14 матчей подряд. Это повторение рекорда среди английских команд

В матче 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на выезде разгромил "Ливерпуль" Юргена Клоппа со счетом 4:1.

Таким образом, победная серия "горожан" во всех турнирах насчитывает уже 14 поединков. Этот показатель помог "Ман Сити" повторить рекорд английских команд высшего дивизиона. До этого подобное удавалось только "Престону" в 1892-м году и лондонскому "Арсеналу" - в 1987-м.

На данный момент "Сити" имеет в своем активе 50 очков и лидирует в таблице АПЛ.