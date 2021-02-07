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Ман Сити побеждает 14 матчей подряд. Это повторение рекорда среди английских команд
"Горожане" непобедимы уже 14 игр во всех турнирах
В матче 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы
Таким образом, победная серия "горожан" во всех турнирах насчитывает уже 14 поединков. Этот показатель помог "Ман Сити" повторить рекорд английских команд высшего дивизиона. До этого подобное удавалось только "Престону" в 1892-м году и лондонскому "Арсеналу" - в 1987-м.
На данный момент "Сити" имеет в своем активе 50 очков и лидирует в таблице АПЛ.
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Источник:Opta
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