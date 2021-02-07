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Ливерпуль повторил антирекорд Челси, который единолично держался 65 лет
Неприятно для Клоппа
Последний раз такое случалось с действующим чемпионом Англии в марте 1956 года. Тогда эта неприятная серия была в "Челси".
Также отметим, что эта победа от "горожан" над "мерсисайдцами" стала первой с 2003 года. Однако есть и относительно позитивные новости для "Ливерпуля": гол Салаха прервал 410-минутную безголевую серию на "Энфилде" в матчах Премьер Лиги.
После этого поединка разрыв между командами составил 10 очков, при матче в запасе у подопечных Гвардиолы.
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