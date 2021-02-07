Ливерпуль повторил антирекорд Челси, который единолично держался 65 лет

"Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура АПЛ "Энфилде" со счетом 1:4. Это поражение стало третьим домашним подряд для подопечных немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Последний раз такое случалось с действующим чемпионом Англии в марте 1956 года. Тогда эта неприятная серия была в "Челси".

Также отметим, что эта победа от "горожан" над "мерсисайдцами" стала первой с 2003 года. Однако есть и относительно позитивные новости для "Ливерпуля": гол Салаха прервал 410-минутную безголевую серию на "Энфилде" в матчах Премьер Лиги.

После этого поединка разрыв между командами составил 10 очков, при матче в запасе у подопечных Гвардиолы.