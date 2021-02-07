Клопп: Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей с Ман Сити

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в матче 23-го тура АПЛ.

"Я увидел действительно хорошую игру и серьезные ошибки. Если допускаешь такие ошибки, вероятно, ты пропустишь. Думаю, легко согласиться с тем, что в первом тайме была действительно хорошая игра, оба соперника старались создать проблемы друг другу, мне многое понравилось.

Во втором тайме "Ман Сити" изменил систему игры, а мы недостаточно перемещались в центре поля. После нашего гола игра могла пойти по-другому, но Алиссон допустил две серьезные ошибки, пропустил два гола, а затем был гениальный момент Фодена.

Наша уверенность после этого могла бы пострадать, но сегодня я увидел очень уверенную в себе команду, если честно. Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4. Многое из сегодняшнего матча я хочу видеть в следующих играх, 100%".