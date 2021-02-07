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Клопп: Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей с Ман Сити
Немецкий наставник подвел итоги поражения от "горожан"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Я увидел действительно хорошую игру и серьезные ошибки. Если допускаешь такие ошибки, вероятно, ты пропустишь. Думаю, легко согласиться с тем, что в первом тайме была действительно хорошая игра, оба соперника старались создать проблемы друг другу, мне многое понравилось.
Во втором тайме "Ман Сити" изменил систему игры, а мы недостаточно перемещались в центре поля. После нашего гола игра могла пойти по-другому, но Алиссон допустил две серьезные ошибки, пропустил два гола, а затем был гениальный момент Фодена.
Наша уверенность после этого могла бы пострадать, но сегодня я увидел очень уверенную в себе команду, если честно. Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4. Многое из сегодняшнего матча я хочу видеть в следующих играх, 100%".
Также наставник мерсисайдцев высказался насчет игры голкипера "красных" Алиссона.
"В тех моментах не было такого уж давления. Можно было просто выбить мяч на трибуны, мы же просто отдали его. Если не считать этого, то матч закончился со счетом 1:1. Наша игра была достаточно хороша хотя бы для ничьей, вот и все. Нам нужно просто идти дальше, что мы и сделаем. Не лучший момент в нашей жизни, мы должны продолжать бороться, но мы также должны играть", – рассказал немец.
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