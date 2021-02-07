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Вернер сделал два гола, Рюдигер один, зато какой! АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2

Англия
(1 голосов)

Легкая суета на "Брэмолл Лейн"

Вернер сделал два гола, Рюдигер один, зато какой! АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

В дебюте "Шеффилд" очень старался показать, что просто так гостям зачетные пункты никто не отдаст. "Клинки" первыми пробили по воротам, Берк не задумываясь выстрелил из владений Менди – залп Оливера оказался неточным. "Синие" ответили неплохим забросом Ковачича на Вернера – удару Тимо не хватило силы. После обмена моментами команда Криса Уайлдера даже претендовала на 11-метровый, однако VAR углядел офсайд перед нарушением Чилвелла в штрафной площадке "Челси".

Ближе к середине тайма игра приобрела четкий сценарий: хозяева активно двигаются на своей половине поля, правильно заполняют зоны и стараются грамотно действовать позиционно, гости же просто пытаются взломать низкий блок оппонента. Под занавес первой половины встречи "синим" это удалось – Маунт замкнул прострел Вернера (0:1).

После перерыва "Шеффилд" включил прессинг, было заметно желание "клинков" огрызнуться. Бывает так, что если у тебя не получается отправить мяч в сетку, то сможет помочь соперник. В простой ситуации Рюдигер покатил снаряд мимо Менди в пустые ворота. Непонятно, зачем Эдуар играл на выходе, ведь эпизод этого не требовал, однако Антонио точно стоило поднять голову перед пасом на голкипера (1:1).

Вернер сделал два гола, Рюдигер один, зато какой! АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2 - изображение 1
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Тем не менее, паритет на табло светился не долго: Кевин Френд с привычной для себя паузой все-таки назначил пенальти за фол Рамздейла на Вернере, арбитру понадобилась подсказка ассистента в ухо и просмотр VAR. Жоржиньо исполнил приговор, 9 из 11 голов итальянца в АПЛ были оформлены с точки – это самый высокий показатель среди всех футболистов, которые забили 10+ голов в турнире (1:2). В конце поединка "клинки" старательно грузили сферу в штрафную площадку гостей, однако еще раз сравнять счет им не удалось. "Шеффилд" много старался, а "Челси" заслуженно победил.

Вернер сделал два гола, Рюдигер один, зато какой! АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2 - изображение 2

АПЛ, 23-й тур.

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" – "Челси" 1:2

Голы: Рюдигер (автогол, 54) – Маунт (43), Жоржиньо (58, пенальти)

"Шеффилд Юнайтед": Рамздейл – Башем, Иган, Брайан (Шарп, 68) – Богл, Ландстрем, Норвуд (Брюстер, 86), Флек, Лоу – Берк (Макголдрик, 62), Макберни

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл (Алонсо, 62), Маунт – Жиру (Хадсон-Одои, 62), Вернер (Канте, 75)

Предупреждение: Башем (17)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Шеффилд Юнайтед Тимо Вернер Антонио Рюдигер Мейсон Маунт Крис Уайлдер
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