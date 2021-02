Вернер сделал два гола, Рюдигер один, зато какой! АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 1:2

В дебюте "Шеффилд" очень старался показать, что просто так гостям зачетные пункты никто не отдаст. "Клинки" первыми пробили по воротам, Берк не задумываясь выстрелил из владений Менди – залп Оливера оказался неточным. "Синие" ответили неплохим забросом Ковачича на Вернера – удару Тимо не хватило силы. После обмена моментами команда Криса Уайлдера даже претендовала на 11-метровый, однако VAR углядел офсайд перед нарушением Чилвелла в штрафной площадке "Челси".

Ближе к середине тайма игра приобрела четкий сценарий: хозяева активно двигаются на своей половине поля, правильно заполняют зоны и стараются грамотно действовать позиционно, гости же просто пытаются взломать низкий блок оппонента. Под занавес первой половины встречи "синим" это удалось – Маунт замкнул прострел Вернера (0:1).

22y 28d - Aged 22 years and 28 days, Mason Mount is the second-youngest player to score 10 @premierleague goals for Chelsea, after only Arjen Robben (21y 342d). Star. pic.twitter.com/VF3vJS2CX2