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Хендерсон после поражения от Сити: Не думаю, что итоговый счет отражает ход игры
Лидер "красных" подвел итоги разгромного поражения от "горожан"
Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился мыслями насчет
"Конечно, я очень разочарован из-за результата. Честно говоря, не думаю, что итоговый счет отражает ход игры, но мы допустили ошибки и были наказаны за это. Это было больше похоже на игру, к которой мы привыкли, но ошибки в неподходящие моменты дорого нам обошлись.
Сейчас сложно принять произошедшее, но в футболе нужно уметь быстро переживать подобное. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы как можно лучше подготовиться к сложной игре с "Лестером".
Да, результат очень разочаровывающий, если посмотреть на счет, но я чувствую, что значительные части нашего выступления напоминали нашу привычную игру. Не думаю, что мы заслужили проиграть так крупно.
Мы не смотрим в таблицу, просто сосредотачиваемся на следующих играх и стараемся выиграть каждый матч – неважно, на первом мы месте или на четвертом-пятом", – рассказал хавбек.
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