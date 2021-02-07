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Хендерсон после поражения от Сити: Не думаю, что итоговый счет отражает ход игры

Англия
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Лидер "красных" подвел итоги разгромного поражения от "горожан"

Хендерсон после поражения от Сити: Не думаю, что итоговый счет отражает ход игры
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Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился мыслями насчет поражения от "Ман Сити" в матче 21-го тура АПЛ.

"Конечно, я очень разочарован из-за результата. Честно говоря, не думаю, что итоговый счет отражает ход игры, но мы допустили ошибки и были наказаны за это. Это было больше похоже на игру, к которой мы привыкли, но ошибки в неподходящие моменты дорого нам обошлись.

Сейчас сложно принять произошедшее, но в футболе нужно уметь быстро переживать подобное. Нам нужно использовать эту неделю, чтобы как можно лучше подготовиться к сложной игре с "Лестером".

Да, результат очень разочаровывающий, если посмотреть на счет, но я чувствую, что значительные части нашего выступления напоминали нашу привычную игру. Не думаю, что мы заслужили проиграть так крупно.

Мы не смотрим в таблицу, просто сосредотачиваемся на следующих играх и стараемся выиграть каждый матч – неважно, на первом мы месте или на четвертом-пятом", – рассказал хавбек.

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В статье: Джордан Хендерсон Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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