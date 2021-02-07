Гвардиола: Надеюсь, в следующий раз выиграть на Энфилде при зрителях

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 21-го тура АПЛ.

"Надеюсь, в следующий раз мы сможем выиграть здесь при зрителях. "Энфилд" всегда производит впечатление, но с людьми – намного сильнее. Для нас это огромная победа. В итоге это просто еще три очка, но я учитываю то, что мы выиграли после незабитого пенальти и пропущенного гола. Наша реакция имела значение.

Мы начали очень хорошо. Мы не можем играть так, как это делает "Ливерпуль", мы должны играть в медленном темпе. Во втором тайме мы внесли изменения, а все остальное обеспечил уровень игроков.

Это важная победа, но сейчас февраль. Конечно, сейчас отрыв от пятого места велик, и это важно для Лиги чемпионов следующего сезона, но 10 побед подряд в АПЛ в этот период – это что-то исключительное. Сегодня есть время поговорить об этом, но завтра мы будем думать о следующей игре", – рассказал испанец.