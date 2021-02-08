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И вот опять: Гвардиола сообщил, кто может стать следующим пенальтистом в Манчестер Сити
Пеп на связи
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал незабитый пенальти Илкая Гюндогана во вчерашнем поединке против "Ливерпуля" (1:4). Цитирует испанца ESPN.
"Пенальти? Это наша проблема. В важные моменты мы не можем забить. Не имеет значения, кто берется за исполнение. Опять же, да, я буду думать о кандидатуре Эдерсона".
Напомним, "Ливерпуль" проиграл 3 домашних матча подряд в чемпионате впервые с 1963 года. Вчера за "красных" отличился Мо Салах (с пенальти), за "Сити" забивали Рахим Стерлинг, Фил Фоден и Илкай Гюндоган (дубль).
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