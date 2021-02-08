И вот опять: Гвардиола сообщил, кто может стать следующим пенальтистом в Манчестер Сити

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал незабитый пенальти Илкая Гюндогана во вчерашнем поединке против "Ливерпуля" (1:4). Цитирует испанца ESPN.

"Пенальти? Это наша проблема. В важные моменты мы не можем забить. Не имеет значения, кто берется за исполнение. Опять же, да, я буду думать о кандидатуре Эдерсона".