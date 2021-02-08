Экс-капитан МЮ: Ливерпулю придется ждать еще 30 лет, чтобы выиграть чемпионство

Бывший футболист и капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о поражении "Ливерпуля" против "Манчестер Сити" (1:4) в рамках 23-го тура АПЛ.

"Для меня Ливерпуль - плохой чемпион. Можно сказать, что это единичный случай, непонятный сезон, коронавирус Вы чемпионы. Вы "Ливерпуль". Будете продолжать играть таким образом - вам придется ждать еще 30 лет, прежде чем выиграть титул снова.

Кажется, футболисты "Ливерпуля" поверили во всю шумиху, которая окружала их в последние пару лет. Победа в Премьер-лиге словно вознесла их на небеса. У меня были такие мысли после чемпионства: "Можем ли мы снова это сделать?" От футболистов "Ливерпуля" я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал: "Мы хотим выиграть титул снова". В этом и суть. А теперь они говорят, что нужно попытаться финишировать в первой четвёрке", - цитирует Кина Sky Sports.