"Возможно, у него замерзли ноги". Клопп объяснил результативные ошибки Алиссона в матче с Манчестер Сити

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал серию результативных ошибок вратаря "красных" Алиссона Бекера в центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:4). Цитирует немецкого наставника ESPN со ссылкой на Sky Sports.

The temperature was just 2°C when Man City scored three goals in 10 minutes against Liverpool ???? pic.twitter.com/41ZYy3yHP2