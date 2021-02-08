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"Возможно, у него замерзли ноги". Клопп объяснил результативные ошибки Алиссона в матче с Манчестер Сити
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал серию результативных ошибок вратаря "красных" Алиссона Бекера в центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:4). Цитирует немецкого наставника ESPN со ссылкой на Sky Sports.
"Возможно, у него замерзли ноги? Да, это звучит забавно, но такое действительно может быть".
The temperature was just 2°C when Man City scored three goals in 10 minutes against Liverpool ???? pic.twitter.com/41ZYy3yHP2— ESPN UK (@ESPNUK) February 8, 2021
По информации источника, вчера во время матча температура в Ливерпуле опустилась до +2 градусов по Цельсию. Напомним, "Ливерпуль" проиграл 3 домашних матча подряд в чемпионате впервые с 1963 года. Вчера за "красных" отличился Мо Салах (с пенальти), за "Сити" забивали Рахим Стерлинг, Фил Фоден и Илкай Гюндоган (дубль).
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