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Гари Невилл: Ливерпуль был великолепен, но трудно сохранять такую форму четыре года подряд

Англия
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Экс-футболист прокомментировал серию неудач мерсисайдского клуба

Гари Невилл: Ливерпуль был великолепен, но трудно сохранять такую форму четыре года подряд
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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мыслями о неудачах "Ливерпуля".

Накануне, 7 февраля, красные разгромно проиграли "Манчестер Сити" в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги (1:4).

"Ливерпуль" был великолепен три последних года — финал Лиги чемпионов, победа, а после этого титул чемпиона Англии. Они познали успех в полной мере. Трудно сохранять такую форму четыре года подряд. Сейчас у команды естественный спад. Не думаю, что стоит паниковать по этому поводу. Команда проходит через период неудач, но он так или иначе должен был однажды наступить. Игроки выглядят немного уставшими, выжатыми. Такое случается", — приводит слова Невилла Sky Sports.

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В статье: Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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