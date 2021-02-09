Восторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68

Обсуждаем следующие поединки: "Ювентус" – "Рома" (2:0), "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (1:4). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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В чем проблема команд Пауло Фонсеки? Выиграет ли "Ювентус" Скудетто? Напоминаем, что не стоит требовать от Пирло, а также много говорим про "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Вновь поем оды Криштиану Роналду, радуемся за Александра Зинченко, обсуждаем пенальтистов Гвардиолы и провалы Алиссона. Перспективы английских грандов в борьбе за золотые медали АПЛ, Стерлинг в одном списке с Агуэро и Месси, суровый Рубен Диаш – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:30 – "Ювентус" – "Рома": Роналду опять зажигает, "Старая синьора" включает прагматизм, Фонсека рискует быть уволенным;

06:38 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": первый тайм, 11-метровый Гюндогана, моменты и доминирование "красных";

10:12 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": второй тайм, много про Алиссона и главная проблема обороны мерсисайдцев;

13:48 – Обреченность "Ливерпуля" и его грустные перспективы;

14:51 – Браво, "Манчестер Сити"! Браво, Пеп!

18:32 – Несколько слов об Александре Зинченко;

19:36 – Не попадайте в офсайд!