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Восторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68

Англия
(1 голосов)

По следам главных матчей выходных

Восторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Ювентус" – "Рома" (2:0), "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (1:4). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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В чем проблема команд Пауло Фонсеки? Выиграет ли "Ювентус" Скудетто? Напоминаем, что не стоит требовать от Пирло, а также много говорим про "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Вновь поем оды Криштиану Роналду, радуемся за Александра Зинченко, обсуждаем пенальтистов Гвардиолы и провалы Алиссона. Перспективы английских грандов в борьбе за золотые медали АПЛ, Стерлинг в одном списке с Агуэро и Месси, суровый Рубен Диаш – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:30 – "Ювентус" – "Рома": Роналду опять зажигает, "Старая синьора" включает прагматизм, Фонсека рискует быть уволенным;

06:38 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": первый тайм, 11-метровый Гюндогана, моменты и доминирование "красных";

10:12 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити": второй тайм, много про Алиссона и главная проблема обороны мерсисайдцев;

13:48 – Обреченность "Ливерпуля" и его грустные перспективы;

14:51 – Браво, "Манчестер Сити"! Браво, Пеп!

18:32 – Несколько слов об Александре Зинченко;

19:36 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Английская Премьер-лига Серия А Чемпионат Англии Чемпионат Италии Илкай Гюндоган Рахим Стерлинг Даниэле Орсато АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Рома (Рим) Паулу Фонсека Мохамед Салах Александр Зинченко Эндрю Робертсон Алиссон Бекер Эдерсон Мораес Трент Александер-Арнольд Рубен Диаш Фил Фоден Подкаст Аудиомнение
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 14:21
мертвая рубрика...
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