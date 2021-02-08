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FA призвала правительство принять закон о запрете расистских оскорблений в интернете
В последнее время подобных случаев все больше
Футбольная ассоциация Англии (FA) призвала правительство Великобритании принять закон, закрепляющий юридические последствия для граждан, использующих расистские оскорбления в Интернете.
"Прошедшая неделя стала очередной, на которой футболисты подверглись оскорблениям на расовой почве от анонимных воинов, которые прячутся в мире безнаказанности. Мы уверены, что пора положить этому конец. Мы будем делать всё возможное, чтобы искоренить дискриминацию в футболе. Просим правительство действовать быстро и принять соответствующий закон, чтобы подобные оскорбления имели реальные последствия. Социальные сети должны активизироваться, запретить таким пользователям доступ к своим платформам и собирать доказательства, которые могут привести к суду.
Мы поддерживаем Лорен Джеймс, Акселя Туанзебе и всех жертв дискриминации. Пришло время перемен", – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице FA в "Твиттере".
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