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FA призвала правительство принять закон о запрете расистских оскорблений в интернете

Англия
(1 голосов)

В последнее время подобных случаев все больше

FA призвала правительство принять закон о запрете расистских оскорблений в интернете
Новина українською

Футбольная ассоциация Англии (FA) призвала правительство Великобритании принять закон, закрепляющий юридические последствия для граждан, использующих расистские оскорбления в Интернете.

"Прошедшая неделя стала очередной, на которой футболисты подверглись оскорблениям на расовой почве от анонимных воинов, которые прячутся в мире безнаказанности. Мы уверены, что пора положить этому конец. Мы будем делать всё возможное, чтобы искоренить дискриминацию в футболе. Просим правительство действовать быстро и принять соответствующий закон, чтобы подобные оскорбления имели реальные последствия. Социальные сети должны активизироваться, запретить таким пользователям доступ к своим платформам и собирать доказательства, которые могут привести к суду.

Мы поддерживаем Лорен Джеймс, Акселя Туанзебе и всех жертв дискриминации. Пришло время перемен", – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице FA в "Твиттере".

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В статье: FA
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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
08.02.2021 в 17:55
Да это "самый" важный будет закон для футбола
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Alex_ForzaMilan (Київ)
08.02.2021 в 17:52
Все це туфта.
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