Ливерпуль намерен разорвать контракт с шестью футболистами

"Ливерпуль" планирует расстаться с шестью футболистами в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, мерсисайдцы хотят разгрузить платёжную ведомость. "Ливерпуль" в нынешнем сезоне оформлял почти все свои трансферы в рассрочку, и летом им придётся выполнить несколько траншей по некоторым из них.

По информации источника, мерсисайдцы точно не рассчитывают на резервного вратаря Адриана, а также полузащитника Марко Груича, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Порту". Велика вероятность, что красным придётся расстаться с Алексом Окслейд-Чемберленом, желающим реанимировать свою карьеру. Имена остальных кандидатов на продажу не уточняются.

Подопечные Юргена Клоппа в 23 матчах набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.