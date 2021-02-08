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Ливерпуль намерен разорвать контракт с шестью футболистами
Таким образом они разгрузят зарплатную ведомость
"Ливерпуль" планирует расстаться с шестью футболистами в летнее трансферное окно.
По информации The Athletic, мерсисайдцы хотят разгрузить платёжную ведомость. "Ливерпуль" в нынешнем сезоне оформлял почти все свои трансферы в рассрочку, и летом им придётся выполнить несколько траншей по некоторым из них.
По информации источника, мерсисайдцы точно не рассчитывают на резервного вратаря Адриана, а также полузащитника Марко Груича, выступающего в этом сезоне на правах аренды за "Порту". Велика вероятность, что красным придётся расстаться с Алексом Окслейд-Чемберленом, желающим реанимировать свою карьеру. Имена остальных кандидатов на продажу не уточняются.
Подопечные Юргена Клоппа в 23 матчах набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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