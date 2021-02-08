Конец союза с Конте? Ман Сити заинтересован в трансфере Лукаку

Уже летом "Ман Сити" может потерять главного своего бомбардира последних лет - Серхио Агуэро. Его контракт истекает 30-го июня.

По данным The Athletic, "горожане" уже заняты поиском замены. Ключевая цель экс-чемпиона Англии - Ромелу Лукаку.

Сейчас бельгиец связан долгосрочным контрактом с "Интером", где у него отличные отношения с Конте. Портал Тransfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.

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Не стоит забывать, что Лукаку ранее защищал цвета другой команды из Манчестера - "МЮ". В их футболке он отыграл 96 матчей и забил 42 гола.