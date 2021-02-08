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СМИ: Челси близок к подписанию защитника Баварии

Англия
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Не Алаба

СМИ: Челси близок к подписанию защитника Баварии
UA-Футбол
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Центральный защитник "Баварии" Жером Боатенг уже летом сменит чемпионат. Об этом передает Todofichajes.

По данным источника, контракт с немецким игроком согласовал "Челси". В Лондоне его хочет видеть нынешний тренер команды Томас Тухель.

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Контракт Жерома с мюнхенцами заканчивается в июне, а значит лондонцам он достанет бесплатно. "Бавария" не ведет переговоры о новом соглашении.

В текущем сезоне на счету Боатенга 22 сыгранных матча и два забитых гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Жером Боатенг
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Источник:
Todofichajes

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