СМИ: Челси близок к подписанию защитника Баварии

Центральный защитник "Баварии" Жером Боатенг уже летом сменит чемпионат. Об этом передает Todofichajes.

По данным источника, контракт с немецким игроком согласовал "Челси". В Лондоне его хочет видеть нынешний тренер команды Томас Тухель.

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Контракт Жерома с мюнхенцами заканчивается в июне, а значит лондонцам он достанет бесплатно. "Бавария" не ведет переговоры о новом соглашении.

В текущем сезоне на счету Боатенга 22 сыгранных матча и два забитых гола.