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СМИ: Челси близок к подписанию защитника Баварии
Не Алаба
Центральный защитник "Баварии" Жером Боатенг уже летом сменит чемпионат. Об этом передает Todofichajes.
По данным источника, контракт с немецким игроком согласовал "Челси". В Лондоне его хочет видеть нынешний тренер команды Томас Тухель.
Контракт Жерома с мюнхенцами заканчивается в июне, а значит лондонцам он достанет бесплатно. "Бавария" не ведет переговоры о новом соглашении.
В текущем сезоне на счету Боатенга 22 сыгранных матча и два забитых гола.
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Источник:Todofichajes
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