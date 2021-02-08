Триумф Сити, гештальт Штрайха, угроза для Украины. Герои прошлых выходных в ФОТО

Уикенд 6-7-го февраля прошел в ожидании битвы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Возможно, ход матча разочаровал тех, кто ожидал интриги, но результат наверняка удивил многих. В Италии Белотти попытался затмить самого Златана, а в Испании "Реалу" пришлось сдавать экзамен без своего капитана. Мы традиционно собрали для вас фото главных героев туров в ТОП-чемпионатах.

АНГЛИЯ

В первом матче 23-го тура АПЛ "Арсенал" владел мячом 66% игрового времени, но все равно проиграл "Астон Вилле". К тому же если бы не австралийский голкипер Мэтью Райан, который заменил дисквалифицированного Бернда Лено, счет в итоге мог быть значительно большим, чем 1:0

"Саутгемптон" терпит пятое поражение подряд. На этот раз святые не смогли сдержать Мигеля Алмирона с "Ньюкасла" - тот отметился дублем, а сороки победили 3:2

Андрей Ярмоленко в игре с "Фулхэмом" получил не традиционные 10-15 минут, а более получаса. Впрочем, прорвать оборону дачников молотобойцам даже с Ярмоленко не удалось

Более того, в следующем туре они будут вынуждены играть без Томаша Соучека, который заработал красную на 90+7-й минуте. Учитывая форму, которую набрал чех - это большая потеря для Дэвида Мойеса

Гол Бруну Фернандеш в ворота "Эвертона" сравнивают с легендарным ударом Эрика Кантона

Скотт Мактоминей забил во втором матче подряд (четвертый в целом)

Но МЮ все равно не выиграл матч, пропустив от Калверт-Льюина на пятой компенсированной минуте и, кажется, существенно подкосил свои шансы на чемпионство (3:3)

Сэм Элердайс ничего не смог поделать с возвращением Гарри Кейна - "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в матче с "Вест Бромвичем" (2:0)

Хотя до завершения чемпионата еще 15 туров, многие уже отдают "Манчестер Сити" золото в этом сезоне. Горожане доказали свой уровень на поле пока еще действующего чемпиона

Одним из факторов разгрома стала неожиданно слабая игра Алисона Бекера. После матча Юрген Клопп отметил, что возможно у бразильского голкипера замерзли ноги

Тимо Вернер пока не оправдывает ожиданий "Челси" в контексте голов, но в игре с "Шеффилд" он стал скрытым героем, ведь отдал результативный пас на Маунта и заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо

ГЕРМАНИЯ

Невероятно, но факт - Роберт Левандовский не забил пенальти и покинул поле без гола после матча Бундеслиги. Героем стал голкипер "Герты" Руне Ярстейн, правда, берлинская команда все равно проиграла - 0:1

Кристиан Штрайх возглавляет "Фрайбург" уже почти десять лет, что в настоящее время является самым длинным показателем среди всех тренеров Бундеслиги. За это время он еще ни разу не побеждал "Боруссию" из Дортмунда (14 поражений и три ничьих). И вот 6 февраля 2021-го это наконец произошло - 2: 1 в пользу "бразильцев из Брайсгау"

После двух поражений подряд от прямых конкурентов ("Лейпцига" и "Вольфсбурга") и вылета из Кубка от "Эссена" из более низкого дивизтона, "Байеру" были крайне нужны положительные эмоции. В матче со "Штутгартом" их обеспечил Карим Демирбай, оформивший дубль. Аптекари победили 5:2

Ваут Вегхорст второй раз подряд попадает в нашу подборку - высоченный форвард (почти два метра ростом) забил в игре с "Аугсбургом" 14-й мяч от начала чемпионата. Волки остаются в тройке лидеров

Для Элвиса Реджбекая этот сезон может стать переломным в карьере. В субботу хавбек "Кельна" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха, забив дважды

Главная звезда "Айнтрахта" сейчас - это Андре Силва, который пытается догнать Левандовского. Но есть и Филипп Костич. Серб в игре с "Хоффенхаймом" забил сам и отдал две результативные передачи. Всего в него уже восемь ассистов в текущем чемпионате

ИТАЛИЯ

Главное событие на Апеннинах - 500-й гол Златана Ибрагимовича в своей профессиональной карьере

Ну еще он забил и 501-й, а "Милан" выиграл у "Кротоне" 4: 0 и отвоевал первое место у "Интера"

Как ни пыталась "Рома" сдержать Криштиану Роналду, ничего у нее не вышло. Португалец забил красавец-гол, хотя мог гораздо больше. "Юве" же победил 2:0

Лавры героя тура со Златаном может разделить Андреа Белотти. В игре с "Аталантой" его "Торино" проигрывал 0: 3, под конец тайма арбитр назначил опасный штрафной, с которым Белотти не согласился и просто покатил мяч сопернику. А потом туринцы вырвали ничью, отличился и сам Андреа

Сборная Северной Македонии в нашей группе на Евро будет считаться аутсайдером. Но не стоит недооценивать соперника. Неделю назад мы отмечали Эльмаса из "Наполи", теперь в объективы фотокамер попадает Горан Пандев. 37-летний форвард забивает дважды тому же "Наполи" и приносит "Дженоа" победу со счетом 2:1

ИСПАНИЯ

Серхио Рамос выбыл на два месяца из-за операции на колене. На время его отсутствия роль спасителя "Реала" взял на себя Рафаэль Варан, который сравнял счет в матче с "Уэской", а затем забил победный гол

Пока "Аталанта" хромает в Серии А, Алехандро Гомес, со скандалом покинувший Бергамо, забил дебютный гол в составе "Севильи". Андалусцы победили "Хетафе" 3: 0 и на день даже поднялись на третью строчку

Наконец прорвало и "Реал Сосьедад" - сан-себастьянцы разгромили "Кадис" 4:1. Герой матча - Микель Оярсабаль, у которого дубль

Рональд Куман решил, что сможет обыграть Бетис без Месси, но проиграл первый тайм. На второй Лео вышел на поле и сравнял счет. Сыграла и еще одна замена от голландца - Тринкао на 87-й забил третий и победный для каталонцев мяч