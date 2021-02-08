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МЮ теряет Поля Погба на несколько недель
Травма, не СOVID
"Манчестер Юнайтед" не сможет рассчитывать в ближайшие недели на одного из ключевых полузащитников - Поля Погба.
Информацию подтвердил наставник "дьяволов" Оле Сульшер. По словам норвежца, никто не будет рисковать французом, а потому, как минимум, несколько недель в игре мы его не увидим.
Погба получил повреждение в игре против "Эвертона" и был заменен на 38-й минуте. Он точно пропустит матчи против "Вест Хэма" и "Вест Бромвича".
В текущем сезоне на счету Поля 28 матчей, четыре гола и три голевые передачи.
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