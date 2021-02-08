  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ теряет Поля Погба на несколько недель
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ теряет Поля Погба на несколько недель

Англия
(1 голосов)

Травма, не СOVID

МЮ теряет Поля Погба на несколько недель
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не сможет рассчитывать в ближайшие недели на одного из ключевых полузащитников - Поля Погба.

Информацию подтвердил наставник "дьяволов" Оле Сульшер. По словам норвежца, никто не будет рисковать французом, а потому, как минимум, несколько недель в игре мы его не увидим.

Читайте такжеСМИ: МЮ отказался летом отпустить Погба в Ювентус в обмен на четырех игроков

Погба получил повреждение в игре против "Эвертона" и был заменен на 38-й минуте. Он точно пропустит матчи против "Вест Хэма" и "Вест Бромвича".

В текущем сезоне на счету Поля 28 матчей, четыре гола и три голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...