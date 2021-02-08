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Юрген Клопп хочет видеть в Ливерпуле вингера Реала

Англия
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Бразилец в Мадриде регрессирует

Юрген Клопп хочет видеть в Ливерпуле вингера Реала
UA-Футбол
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"Ливерпуль" летом попытается подписать Винисиуса Жуниора. Об этом передает OKDiario.

Потенциал в бразильце видит лично Юрген Клопп. Совсем недавно мы сообщали, что в "Реале" разочарованны игрой вингера и будут готовы его продать за нужную цену.

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В текущем сезоне не счету Винисиуса 26 матчей и три гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Винисиус Жуниор
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