Юрген Клопп хочет видеть в Ливерпуле вингера Реала

"Ливерпуль" летом попытается подписать Винисиуса Жуниора. Об этом передает OKDiario.

Потенциал в бразильце видит лично Юрген Клопп. Совсем недавно мы сообщали, что в "Реале" разочарованны игрой вингера и будут готовы его продать за нужную цену.

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В текущем сезоне не счету Винисиуса 26 матчей и три гола.