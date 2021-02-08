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Юрген Клопп хочет видеть в Ливерпуле вингера Реала
Бразилец в Мадриде регрессирует
"Ливерпуль" летом попытается подписать Винисиуса Жуниора. Об этом передает OKDiario.
Потенциал в бразильце видит лично Юрген Клопп. Совсем недавно мы сообщали, что в "Реале" разочарованны игрой вингера и будут готовы его продать за нужную цену.
В текущем сезоне не счету Винисиуса 26 матчей и три гола.
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