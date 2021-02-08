Сейчас он в аренде. Челси выставил высокий ценник на Росса Баркли

Лондонский "Челси" будет не против летом продать Росса Баркли, который сейчас играет в аренде за "Астон Виллу". Однако цену клуб установил приличную.

По данным 90min, "пенсионеры" потребуют за 27-летнего полузащитника 45 миллионов фунтов. "Астон Вилла" хотела бы сохранить футболиста, но пока неизвестно, выплатит ли клуб подобную сумму.

В текущем сезоне Баркли провел 15 матчей и забил четыре гола.