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Сейчас он в аренде. Челси выставил высокий ценник на Росса Баркли

Англия
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Сейчас он в аренде. Челси выставил высокий ценник на Росса Баркли
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" будет не против летом продать Росса Баркли, который сейчас играет в аренде за "Астон Виллу". Однако цену клуб установил приличную.

По данным 90min, "пенсионеры" потребуют за 27-летнего полузащитника 45 миллионов фунтов. "Астон Вилла" хотела бы сохранить футболиста, но пока неизвестно, выплатит ли клуб подобную сумму.

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В текущем сезоне Баркли провел 15 матчей и забил четыре гола.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Росс Баркли
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