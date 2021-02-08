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Сейчас он в аренде. Челси выставил высокий ценник на Росса Баркли
Будут ли желающие
Лондонский "Челси" будет не против летом продать Росса Баркли, который сейчас играет в аренде за "Астон Виллу". Однако цену клуб установил приличную.
По данным 90min, "пенсионеры" потребуют за 27-летнего полузащитника 45 миллионов фунтов. "Астон Вилла" хотела бы сохранить футболиста, но пока неизвестно, выплатит ли клуб подобную сумму.
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В текущем сезоне Баркли провел 15 матчей и забил четыре гола.
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