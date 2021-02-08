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АПЛ. Лидс обыгрывает Кристал Пэлас
Команда Бьелсы в своей атакующей манере добывает десятую победу в чемпионате
С первых минут хозяева включили высокий прессинг и заставляли гостей ошибаться. Первая серьезная ошибка "орлов" привела к тому, что "белые" перехватили мяч на подступах к штрафной, Даллас отдал хороший пас на Харрисона, который легко вырвался на удобную позицию и пробил под перекладину.
При счете 1:0 "Лидс" и не думал отдавать инициативу сопернику, все контролировал и продолжал атаковать. "Кристал Пэлас" изредка отвечал, хотя получалось это не очень убедительно. А второй гол и вовсе лишил лондонцев шансов разжиться очками. Через центр прошла комбинация у подопечных Бьелсы, с опасным ударом Рафиньи голкипер справился, но затем Бамфорд добил мяч в сетку.
Хороший матч на своем уровне выдали "белые", превзошли "Кристал Пэлас" (даже можно назвать эту победу - на классе) и добыли важные три очка. "Лидс" поднимается в первую десятку и, возможно, будет в дальнейшем претендовать на более высокие позицие. "Кристал Пэлас" остается на 13-м месте.
АПЛ. 23-й тур
Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Лидс - Кристал Пэлас 2:0
Голы: Харрисон 3, Бамфорд 52
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 38. Митчелл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 25. Эзе, 14. Айю, 14. Матета.
Предупреждения: Кэхилл 37, Миливоевич 76
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