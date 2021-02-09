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Ливерпуль заинтересован в приобретении хавбека Лидс Юнайтед
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Издание France Football сообщает о том, что скауты "Ливерпуля" заприметили 24-летнего бразильского атакующего полузащитника "Лидс Юнайтед" Рафинью как главную цель клуба в летнее трансферное окно.
Рафаэль Диас Беллоли (полное имя исполнителя) выступает за "павлинов" с 2020 года – до этого он защищал цвета "Витории Гимарайнш", "Спортинга" и "Ренна". Отметим, что "Лидс Юнайтед" заплатил "красно-черным" за футболиста около 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья сыграл 18 матчей за команду Марсело Бьелсы, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
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