  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмоленко претендует на звание автора лучшего гола Вест Хэма в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко претендует на звание автора лучшего гола Вест Хэма в январе

Англия
(1 голосов)

Украинец не так часто забивает

Ярмоленко претендует на звание автора лучшего гола Вест Хэма в январе
Новина українською

"Вест Хэм" назвал претендентов на звание лучшего автора гола лондонского клуба по итогам января.

В список номинантов попал и украинец Андрея Ярмоленко, который сумел отличиться в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Донкастера" (4:0).

Конкуренцию ему составили Крейг Доусон, Пабло Форналс і Томаш Соучек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...