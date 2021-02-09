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Ярмоленко претендует на звание автора лучшего гола Вест Хэма в январе
Украинец не так часто забивает
"Вест Хэм" назвал претендентов на звание лучшего автора гола лондонского клуба по итогам января.
В список номинантов попал и украинец Андрея Ярмоленко, который сумел отличиться в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Донкастера" (4:0).
Конкуренцию ему составили Крейг Доусон, Пабло Форналс і Томаш Соучек.
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