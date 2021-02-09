Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Юпамекано

Претендентов на защитника "РБ Лейпциг" Деотшанкюля Юпамекано стало меньше.

По всей видимости, футболист не перейдёт в "Манчестер Юнайтед". По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его "твиттере", "красные дьяволы" лишились шансов на подписание француза.

Напомним, летом в контракте Юпамекано активируется сумма отступных в размере € 42 млн.

В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.