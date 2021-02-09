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Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Юпамекано

Англия
(1 голосов)

Защитник не переедет на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Юпамекано
Новина українською

Претендентов на защитника "РБ Лейпциг" Деотшанкюля Юпамекано стало меньше.

По всей видимости, футболист не перейдёт в "Манчестер Юнайтед". По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его "твиттере", "красные дьяволы" лишились шансов на подписание француза.

Напомним, летом в контракте Юпамекано активируется сумма отступных в размере € 42 млн.

В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

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В статье: РБ Лейпциг Деотшанкюль Юпамекано
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