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Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Юпамекано
Защитник не переедет на Олд Траффорд
Претендентов на защитника "РБ Лейпциг" Деотшанкюля Юпамекано стало меньше.
По всей видимости, футболист не перейдёт в "Манчестер Юнайтед". По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его "твиттере", "красные дьяволы" лишились шансов на подписание француза.
Напомним, летом в контракте Юпамекано активируется сумма отступных в размере € 42 млн.
В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.
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