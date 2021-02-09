Стэн Коллимор: Ливерпулю нужно будет купить Левандовского или даже Гарри Кейна

Бывший игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор рассказал, кого из футболистов нужно купить мерсисайдцам.

"Владельцу "Ливерпуля" нужно потратить деньги, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Если "горожанам" летом удастся купить Эрлинга Холанда, то "Ливерпулю" нужно будет купить Левандовского или даже Гарри Кейна. "Ливерпуль" не может позволить себе просто сказать: "У нас хороший состав, есть молодежь и мы можем продолжать бороться за трофеи". Вокруг слишком много клубов с деньгами", — цитирует Коллимора Mirror.

После 23 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков.