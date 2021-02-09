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Стэн Коллимор: Ливерпулю нужно будет купить Левандовского или даже Гарри Кейна
Пока мерсисайдцы не спешат подписывать многомиллионных игроков
Бывший игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор рассказал, кого из футболистов нужно купить мерсисайдцам.
"Владельцу "Ливерпуля" нужно потратить деньги, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Если "горожанам" летом удастся купить Эрлинга Холанда, то "Ливерпулю" нужно будет купить Левандовского или даже Гарри Кейна. "Ливерпуль" не может позволить себе просто сказать: "У нас хороший состав, есть молодежь и мы можем продолжать бороться за трофеи". Вокруг слишком много клубов с деньгами", — цитирует Коллимора Mirror.
После 23 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков.
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