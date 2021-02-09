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25-миллионный зимний новичок МЮ попал в заявку на кубковый матч

Англия
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Вероятно, будет дебют

25-миллионный зимний новичок МЮ попал в заявку на кубковый матч
UA-Футбол
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Этой зимой "МЮ" не пожалел 25 миллионов (не считая бонусов) за Амада Диалло, который ранее отыграл лишь три игры за "Аталанту".

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Вероятнее всего, сегодня состоится его дебют. По данным английских СМИ, правый вингер попал в заявку на кубковую игру против "Вест Хэма".

Отметим, что Диалло две игры провел за молодежную команду "МЮ" - на его счету два гола и четыре голевые передачи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Амад Диалло
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