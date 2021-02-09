Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
25-миллионный зимний новичок МЮ попал в заявку на кубковый матч
Вероятно, будет дебют
Этой зимой "МЮ" не пожалел 25 миллионов (не считая бонусов) за Амада Диалло, который ранее отыграл лишь три игры за "Аталанту".
Читайте такжеМанчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка
Вероятнее всего, сегодня состоится его дебют. По данным английских СМИ, правый вингер попал в заявку на кубковую игру против "Вест Хэма".
Отметим, что Диалло две игры провел за молодежную команду "МЮ" - на его счету два гола и четыре голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Шальке - последний. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Все дело в ахиллах. Селезнев рассказал свою версию, что случилось на сборах Колоса
- Козловский рассказал о мечте Селезнева в УПЛ и своих взаимоотношениях с президентом Колоса
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...