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Экс-вингер Шахтера может усилить Лидс летом
Сейчас в аренде в лучшем клубе мира
Дуглас Коста может летом сменить клуб. Об этом передает Fichajes.
Сейчас в вингере заинтересован "Лидс" и лично Марсело Бьелса. В английском клубе он может заменить Рафинью, которого сватают в "Ливерпуль".
Контракт Косты принадлежит "Ювентусу", однако текущий сезон он проводит в аренде в "Баварии". Туринский клуб будет готов продать бразильца, так как его сделка заканчивается летом 2022-го.
В текущем сезоне на счету Дугласа 21 матч, один гол и три голевые передачи.
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