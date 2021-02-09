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Экс-вингер Шахтера может усилить Лидс летом

Англия
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Сейчас в аренде в лучшем клубе мира

Экс-вингер Шахтера может усилить Лидс летом
UA-Футбол
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Дуглас Коста может летом сменить клуб. Об этом передает Fichajes.

Сейчас в вингере заинтересован "Лидс" и лично Марсело Бьелса. В английском клубе он может заменить Рафинью, которого сватают в "Ливерпуль".

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Контракт Косты принадлежит "Ювентусу", однако текущий сезон он проводит в аренде в "Баварии". Туринский клуб будет готов продать бразильца, так как его сделка заканчивается летом 2022-го.

В текущем сезоне на счету Дугласа 21 матч, один гол и три голевые передачи.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Лидс Юнайтед
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