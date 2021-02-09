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Кубок Англии. Борнмут обыгрывает Бернли и становится первым четвертьфиналистом
Представитель Чемпионшипа выбивает из турнира команду АПЛ
"Бернли" лучше сосредоточиться на чемпионате, где команде грозит вылет из элиты. А вот "Борнмут" в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, но сейчас борется за возвращение в высший дивизион. Параллельно подопечные Вудгейта продолжают борьбу в национальном Кубке. Хорошо начали игру гости, получилось забить гол, визуально довольно легко - перевод с левого фланга в центр, рывок в штрафную и пас от Стейси в штрафную на Сарртджа. С близкого расстояния форвард переправил мяч в ворота.
Недостаточно "Бернли" сделал сделал для того, чтобы отыграться, выглядел пассивно и инертно. "Борнмут" же все контролировал, продолжал атаковать и смог забить еще раз. Кевин Лонг нарушил правила в своей штрафной, арбитр назначил справедливый пенальти, который спокойно реализовал Станислас.
Справедливая и заслуженная победа гостей и выход в 1/4 финала. Кто может стать соперником "Борнмута" в следующей стадии? Следите за матчами Кубка Англии на UA-Футбол.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли - Борнмут 0:2
Голы: Сарридж 22, Станислас 88 (пен.)
Бернли: 15. Пикок-Фаррел, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 34. Данн, 16. Стивенс, 41. Бенсон, 7. Гудмундссон, 11. Макнил, 19. Родригес, 27. Выдра.
Борнмут: 1. Бегович, 3. Кук, 18. Картер-Викерс, 21. Рико, 8. Лерма, 17. Стейси, 22. Пирсон, 29. Биллинг, 19. Станислас, 7. Брукс, 14. Сарридж.
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