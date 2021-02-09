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Слишком высокие запросы. Челси не соглашается на условия Алабы

Англия
(1 голосов)

Все-таки Мадрид?

Слишком высокие запросы. Челси не соглашается на условия Алабы
UA-Футбол
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Давид Алаба - один из самых ценных игроков на трансферном рынке, который летом получить статус свободного агента. Двумя главными претендентами на австрийца считались "Челси" и "Реал".

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По информации The Telegraph, лондонский клуб пока что не готов идти на условия агента Давида. Сейчас центрбек хочет получать порядка 15 миллионов в год (400 тысяч евро в неделю), на что представители "Челси" ответили отказом.

Несколько недель назад сообщалось, что "Реал" практически согласовал контракт с Давидом, но после переговоры встали на паузу. Вероятно, они возобновятся в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что "Челси" согласовал переход другого центрбека "Баварии".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
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