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Слишком высокие запросы. Челси не соглашается на условия Алабы
Все-таки Мадрид?
Давид Алаба - один из самых ценных игроков на трансферном рынке, который летом получить статус свободного агента. Двумя главными претендентами на австрийца считались "Челси" и "Реал".
По информации The Telegraph, лондонский клуб пока что не готов идти на условия агента Давида. Сейчас центрбек хочет получать порядка 15 миллионов в год (400 тысяч евро в неделю), на что представители "Челси" ответили отказом.
Несколько недель назад сообщалось, что "Реал" практически согласовал контракт с Давидом, но после переговоры встали на паузу. Вероятно, они возобновятся в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что "Челси" согласовал переход другого
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