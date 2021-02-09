Слишком высокие запросы. Челси не соглашается на условия Алабы

Давид Алаба - один из самых ценных игроков на трансферном рынке, который летом получить статус свободного агента. Двумя главными претендентами на австрийца считались "Челси" и "Реал".

По информации The Telegraph, лондонский клуб пока что не готов идти на условия агента Давида. Сейчас центрбек хочет получать порядка 15 миллионов в год (400 тысяч евро в неделю), на что представители "Челси" ответили отказом.

Несколько недель назад сообщалось, что "Реал" практически согласовал контракт с Давидом, но после переговоры встали на паузу. Вероятно, они возобновятся в ближайшее время.