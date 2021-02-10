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В возрасте 81 года из жизни ушла мать Юргена Клоппа
Специалист не сможет посетить похороны
У главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа умерла мать, пишет schwarzwaelder-bote.de.
В возрасте 81 года из жизни ушла мать немецкого специалиста, Элизабет Клопп. Наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений. Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии.
В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая "Лестер Сити" (43), "Манчестер Юнайтед" (45) и "Манчестер Сити" (50).
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