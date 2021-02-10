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В возрасте 81 года из жизни ушла мать Юргена Клоппа

Англия
(1 голосов)

Специалист не сможет посетить похороны

В возрасте 81 года из жизни ушла мать Юргена Клоппа
Новина українською

У главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа умерла мать, пишет schwarzwaelder-bote.de.

В возрасте 81 года из жизни ушла мать немецкого специалиста, Элизабет Клопп. Наставник мерсисайдцев не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений. Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством красные выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стали чемпионами Англии.

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В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая "Лестер Сити" (43), "Манчестер Юнайтед" (45) и "Манчестер Сити" (50).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.02.2021 в 15:30
Вічна пам'ять!
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