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Клопп: Моя мать значила для меня все

Англия
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Наставник мерсисайдцев заявил, что почтит память свое матери

Клопп: Моя мать значила для меня все
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о смерти своей матери Элизабет, ушедшей из жизни в возрасте 81 года.

"Она значила для меня всё. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий человек и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас трудные времена. Как только появится возможность, мы почтим её память так, как положено", — цитирует Клоппа schwarzwaelder-bote.de.

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В настоящее время мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая "Лестер Сити" (43), "Манчестер Юнайтед" (45) и "Манчестер Сити" (50).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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