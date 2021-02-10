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Гвардиола: Не понимаю, почему мы должны играть с Тоттенхэмом, а потом с Эвертоном, если мы уже чемпионы

Англия
(1 голосов)

Хосеп уверен в своей команде

Гвардиола: Не понимаю, почему мы должны играть с Тоттенхэмом, а потом с Эвертоном, если мы уже чемпионы
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу шансов "горожан" на чемпионский титул в АПЛ в нынешнем сезоне.

"Два или три месяца назад у нас не было ничего: не было шансов стать чемпионами, попасть в Лигу чемпионов, но теперь мы готовы. Мы готовы настолько, что, возможно, нам не стоит больше играть в английской Премьер-лиге, потому что мы уже чемпионы. Не понимаю, почему мы должны играть с „Тоттенхэмом“, а потом с „Эвертоном“? Не понимаю этого, потому что мы уже чемпионы.

Я понимаю, почему люди так говорят об этом, но нет ничего вечного и идеального. То, что мы выиграли в прошлом, не значит, что мы должны победить в будущем. Нужно сосредоточиться на следующем матче. На протяжении всей моей карьеры со всеми командами я думал и говорил именно так. Сейчас не исключение", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

"Манчестер Сити" в 22 встречах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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