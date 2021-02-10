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Кубок Англии. Суонси - Манчестер Сити 1:3. Легко и непринужденно
Зинченко провел весь матч на скамейке запасных
Кубок Англии, 1/8 финала
"Либерти Стэдиум" (Суонси)
"Суонси" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Морган Уиттакер 77 - Кайл Уокер 30, Рахим Стерлинг 47, Габриэл Жезус 50
"Суонси": Вудмен - Кабангу, Латибодьер, Гуехи (Бидвелл 66) - Робертс (Фримен 66), Фултон, Граймс, Мэннинг - Данда (Хурихейн 77) - Лоу (Арриола 65), Моррис (Уиттакер 66)
"Манчестер Сити": Стеффен - Уокер, Гарсия, Лапорт, Мэнди - Гюндоган (Дойл 57), Родри (Гомес 72) Силва (Фоден 66) - Торрес, Жезус, Стерлинг (Марез 56)
Предупреждения: Кабангу 37, Данда 70
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