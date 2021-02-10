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Кубок Англии. Суонси - Манчестер Сити 1:3. Легко и непринужденно

Англия
(1 голосов)

Зинченко провел весь матч на скамейке запасных

Кубок Англии. Суонси - Манчестер Сити 1:3. Легко и непринужденно
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Кубок Англии, 1/8 финала

"Либерти Стэдиум" (Суонси)

"Суонси" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Морган Уиттакер 77 - Кайл Уокер 30, Рахим Стерлинг 47, Габриэл Жезус 50

"Суонси": Вудмен - Кабангу, Латибодьер, Гуехи (Бидвелл 66) - Робертс (Фримен 66), Фултон, Граймс, Мэннинг - Данда (Хурихейн 77) - Лоу (Арриола 65), Моррис (Уиттакер 66)

"Манчестер Сити": Стеффен - Уокер, Гарсия, Лапорт, Мэнди - Гюндоган (Дойл 57), Родри (Гомес 72) Силва (Фоден 66) - Торрес, Жезус, Стерлинг (Марез 56)

Предупреждения: Кабангу 37, Данда 70

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В статье: Манчестер Сити Суонси
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