Ман Сити не верит в трансфер Лаутаро и переключил внимание на Холанда

Eurosport сообщает, что "Манчестер Сити" не верит в потенциальный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации источника, аргентинский форвард близок к подписанию нового контракта с "нерадзурри". Зарплата 23-летнего нападающего по новому соглашению будет увеличена в два раза.

Руководство "горожан" решило переключить свое внимание форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешней кампании итальянской Серии А Лаутаро Мартинес провел 21 матч, записал на свой счет 10 голов и сделал 4 ассиста.