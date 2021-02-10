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Ман Сити не верит в трансфер Лаутаро и переключил внимание на Холанда
Аргентинец близок к продлению контракта с "Интером"
Eurosport сообщает, что "Манчестер Сити" не верит в потенциальный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.
По информации источника, аргентинский форвард близок к подписанию нового контракта с "нерадзурри". Зарплата 23-летнего нападающего по новому соглашению будет увеличена в два раза.
Руководство "горожан" решило переключить свое внимание форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В нынешней кампании итальянской Серии А Лаутаро Мартинес провел 21 матч, записал на свой счет 10 голов и сделал 4 ассиста.
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