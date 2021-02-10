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Ман Сити не верит в трансфер Лаутаро и переключил внимание на Холанда

Англия
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Аргентинец близок к продлению контракта с "Интером"

Ман Сити не верит в трансфер Лаутаро и переключил внимание на Холанда
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Eurosport сообщает, что "Манчестер Сити" не верит в потенциальный трансфер форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации источника, аргентинский форвард близок к подписанию нового контракта с "нерадзурри". Зарплата 23-летнего нападающего по новому соглашению будет увеличена в два раза.

Руководство "горожан" решило переключить свое внимание форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешней кампании итальянской Серии А Лаутаро Мартинес провел 21 матч, записал на свой счет 10 голов и сделал 4 ассиста.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Eurosport

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