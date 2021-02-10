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Де Брюйне недоволен, что Сити дает ему меньше по контракту, но клуб готов много платить Месси

Англия
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Бельгиец считает, что заслуживает большего

Де Брюйне недоволен, что Сити дает ему меньше по контракту, но клуб готов много платить Месси
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Журналист The Athletic Сэм Ли информирует, что полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне недоволен ситуацией вокруг потенциального перехода Лионеля Месси в стан "горожан".

"От крайне надежного источника я знаю, что де Брюйне немного раздражен. Он с высокой вероятностью подпишет новое соглашение, но он раздражен.

Он пожаловался одному из партнеров по сборной Бельгии, что предложение "Ман Сити" в целом, учитывая все бонусы, немного меньше, чем сумма по его текущему контракту.

Самое главное – он говорит: "Они готовы, они хотят платить Месси огромные деньги, а я в клубе уже долгое время и заслуживаю немного большего". Но, уверен, что "Сити" заплатит де Брюйне столько, сколько, как Кевин считает, он заслуживает", – рассказал журналист.

Напомним, контракт Месси с "Барсой" истекает этим летом, и пока аргентинец не продлил соглашение с "блауграной".

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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Источник:
The Athletic

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