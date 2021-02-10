Де Брюйне недоволен, что Сити дает ему меньше по контракту, но клуб готов много платить Месси

Журналист The Athletic Сэм Ли информирует, что полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне недоволен ситуацией вокруг потенциального перехода Лионеля Месси в стан "горожан".

"От крайне надежного источника я знаю, что де Брюйне немного раздражен. Он с высокой вероятностью подпишет новое соглашение, но он раздражен.

Он пожаловался одному из партнеров по сборной Бельгии, что предложение "Ман Сити" в целом, учитывая все бонусы, немного меньше, чем сумма по его текущему контракту.

Самое главное – он говорит: "Они готовы, они хотят платить Месси огромные деньги, а я в клубе уже долгое время и заслуживаю немного большего". Но, уверен, что "Сити" заплатит де Брюйне столько, сколько, как Кевин считает, он заслуживает", – рассказал журналист.