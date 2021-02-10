Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне недоволен, что Сити дает ему меньше по контракту, но клуб готов много платить Месси
Бельгиец считает, что заслуживает большего
Журналист The Athletic Сэм Ли информирует, что полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне недоволен ситуацией вокруг потенциального перехода Лионеля Месси в стан "горожан".
"От крайне надежного источника я знаю, что де Брюйне немного раздражен. Он с высокой вероятностью подпишет новое соглашение, но он раздражен.
Он пожаловался одному из партнеров по сборной Бельгии, что предложение "Ман Сити" в целом, учитывая все бонусы, немного меньше, чем сумма по его текущему контракту.
Самое главное – он говорит: "Они готовы, они хотят платить Месси огромные деньги, а я в клубе уже долгое время и заслуживаю немного большего". Но, уверен, что "Сити" заплатит де Брюйне столько, сколько, как Кевин считает, он заслуживает", – рассказал журналист.
Напомним, контракт Месси с "Барсой" истекает этим летом, и пока аргентинец не продлил соглашение с "блауграной".
Популярное сейчас
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- СМИ: После резонансного ДТП Мариуполь решил не связываться с Вакулой
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО