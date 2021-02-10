Кубок Англии. Лестер дожимает Брайтон, Шеффилд Юнайтед справляется с Бристолем

Что только не делали "лисы", чтобы взломать оборону "чаек". Самые разнообразные комбинации проводили хозяева - через фланги, скоростные выпады, прессинг на половине поля и дальние удары. "Брайтон" держался, еще и проводил свои контратаки.

Решающий гол "Лестера" получился несколько курьезный, учитывая проделанную гостями работу в обороне. Арбитр добавил всего четыре минуты и они заканчивались. Последний угловой разыграли подопечные Роджерса, затем последовал навес во вратарскую на Ихеаначо, который оказался в одиночестве и легко головой переправил мяч в сетку.

Банальную и даже примитивную ошибку на последних секундах допустили гости, такой себе подарок "лисам", в виде путевки в следующую стадию турнира.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Брайтон 1:0

Голы: Ихеаначо 90+4

Лестер: 12. Уорд, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 25. Ндиди, 46. Дэйли-Кэмпбелл, 33. Томас Л.Д., 18. Амарти, 8. Тилеманс, 19. Юндер, 9. Варди, 17. Перес.

Брайтон: 31. Уолтон К., 5. Данк, 3. Уайт Б., 33. Берн, 6. Карбовник, 14. Лаллана, 15. Модер, 17. Альсате, 13. Гросс, 22. Тау П., 29. Зачири.

***

"Бристоль" выглядел очень неплохо (большую часть встречи), мог рассчитывать на что-то большее, но не выдержал темпа. На 65-й минуте Моусон сыграл рукой в своей штрафной, арбитр посмотрел ВАР и удалил игрока. А справедливый пенальти реализовал Шарп. "Клинки" приложили для в игре ровно столько сил, чтобы добыть минимальную победу.

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0

Голы: Шарп 66 (пен.)

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу М., 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 22. Ампаду, 10. Шарп, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.

Бристоль Сити: 12. О'Лири, 2. Хант, 5. Моусон, 23. Мур Т., 26. Вайнер, 22. Калас, 34. Таулер, 20. Уильямс Джо, 9. Дьедиу Ф., 10. Патерсон Дж., 21. Уэллс.

Удаление: Моусон 65