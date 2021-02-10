Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Лестер дожимает Брайтон, Шеффилд Юнайтед справляется с Бристолем
Минимальные, но все же победы хозяев выводят их в четвертьфинал
Что только не делали "лисы", чтобы взломать оборону "чаек". Самые разнообразные комбинации проводили хозяева - через фланги, скоростные выпады, прессинг на половине поля и дальние удары. "Брайтон" держался, еще и проводил свои контратаки.
Решающий гол "Лестера" получился несколько курьезный, учитывая проделанную гостями работу в обороне. Арбитр добавил всего четыре минуты и они заканчивались. Последний угловой разыграли подопечные Роджерса, затем последовал навес во вратарскую на Ихеаначо, который оказался в одиночестве и легко головой переправил мяч в сетку.
Банальную и даже примитивную ошибку на последних секундах допустили гости, такой себе подарок "лисам", в виде путевки в следующую стадию турнира.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Брайтон 1:0
Голы: Ихеаначо 90+4
Лестер: 12. Уорд, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 25. Ндиди, 46. Дэйли-Кэмпбелл, 33. Томас Л.Д., 18. Амарти, 8. Тилеманс, 19. Юндер, 9. Варди, 17. Перес.
Брайтон: 31. Уолтон К., 5. Данк, 3. Уайт Б., 33. Берн, 6. Карбовник, 14. Лаллана, 15. Модер, 17. Альсате, 13. Гросс, 22. Тау П., 29. Зачири.
***
"Бристоль" выглядел очень неплохо (большую часть встречи), мог рассчитывать на что-то большее, но не выдержал темпа. На 65-й минуте Моусон сыграл рукой в своей штрафной, арбитр посмотрел ВАР и удалил игрока. А справедливый пенальти реализовал Шарп. "Клинки" приложили для в игре ровно столько сил, чтобы добыть минимальную победу.
Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0
Голы: Шарп 66 (пен.)
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу М., 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 22. Ампаду, 10. Шарп, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.
Бристоль Сити: 12. О'Лири, 2. Хант, 5. Моусон, 23. Мур Т., 26. Вайнер, 22. Калас, 34. Таулер, 20. Уильямс Джо, 9. Дьедиу Ф., 10. Патерсон Дж., 21. Уэллс.
Удаление: Моусон 65
Популярное сейчас
- Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука
- Официально: Яя Туре стал тренером донецкого Олимпика
- СМИ: После резонансного ДТП Мариуполь решил не связываться с Вакулой
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО