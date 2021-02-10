Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити установил рекорд по количеству побед подряд среди английских клубов высшей лиги
"Горожане" побеждают в 15 матчах подряд
В матче 1/8 Кубка Англии
Таким образом, победная серия подопечных Пепа Гвардиолы во всех турнирах насчитывает уже 15 матчей. Благодаря этому показателю, "горожане" установили рекорд для английских клубов элитного дивизиона.
В этих 15 поединках "Ман Сити" добыл 10 сухих побед, забил 40 голов и пропустил лишь 5 мячей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ESPN
Популярное сейчас
- Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука
- Официально: Яя Туре стал тренером донецкого Олимпика
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...