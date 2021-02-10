Ман Сити установил рекорд по количеству побед подряд среди английских клубов высшей лиги

В матче 1/8 Кубка Англии "Манчестер Сити" обыграл "Суонси" со счетом 3:1.

Таким образом, победная серия подопечных Пепа Гвардиолы во всех турнирах насчитывает уже 15 матчей. Благодаря этому показателю, "горожане" установили рекорд для английских клубов элитного дивизиона.

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В этих 15 поединках "Ман Сити" добыл 10 сухих побед, забил 40 голов и пропустил лишь 5 мячей.