Гвардиола: Довольны, что сумели побить рекорд. Сейчас нелегко выиграть 15 матчей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Суонси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
"У меня было ощущение, что соперник будет создавать моменты у наших ворот и сыграет опасно. Он был очень агрессивен, однако мы контролировали игру. У нас было много возможностей забить, но мы не смогли ими воспользоваться.
15 побед подряд – это послание самим себе. Мы приехали сюда за победой, это самое главное. Нельзя отрицать, что мы гордимся и довольны тем, что сумели побить этот давний рекорд. Рекорды для этого и существуют. В наше время нелегко выиграть 15 матчей подряд. Мы очень рады за наш клуб".