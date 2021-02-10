Гвардиола: Довольны, что сумели побить рекорд. Сейчас нелегко выиграть 15 матчей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Суонси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"У меня было ощущение, что соперник будет создавать моменты у наших ворот и сыграет опасно. Он был очень агрессивен, однако мы контролировали игру. У нас было много возможностей забить, но мы не смогли ими воспользоваться.