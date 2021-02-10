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Гвардиола: Довольны, что сумели побить рекорд. Сейчас нелегко выиграть 15 матчей

Англия
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Наставник "горожан" прокомментировал достижение рекорда

Гвардиола: Довольны, что сумели побить рекорд. Сейчас нелегко выиграть 15 матчей
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Суонси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"У меня было ощущение, что соперник будет создавать моменты у наших ворот и сыграет опасно. Он был очень агрессивен, однако мы контролировали игру. У нас было много возможностей забить, но мы не смогли ими воспользоваться.

15 побед подряд – это послание самим себе. Мы приехали сюда за победой, это самое главное. Нельзя отрицать, что мы гордимся и довольны тем, что сумели побить этот давний рекорд. Рекорды для этого и существуют. В наше время нелегко выиграть 15 матчей подряд. Мы очень рады за наш клуб".

Также наставник "горожан" прокомментировал 200 побед у руля "Ман Сити".

"Это очень много. Надеюсь, это лишь начало, и впереди нас ждут новые успехи", – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Пеп Гвардиола Суонси
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Источник:
BBC

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