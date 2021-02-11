Кубок Англии. Эвертон - Тоттенхэм 5:4. Забыть про оборону

Это было нечто, и сложно понять - о чем думали игроки. Словно все вместе решили действовать только на атаку, не обращая внимания на защиту своих ворот. Первую ошибку допустили хозяева, Сон Мин навесил, а Мина Санчес выиграл воздух и пробил без шансов для голкипера. На третьей минуте "шпоры" задали темп во встрече.

Настоящие качели начались в середине первого тайма. Шел откровенный обмен выпадами, больше в такой игре повезло "Эвертону". Калверт-Льюин классно пробил на 36-й минуте, счет стал 1:1. Прошло всего две минуты и Ришарлисон расстрелял Льориса. На настоящем кураже в конце тайма "ириски" заработали право на пенальти, Хейбьерг нарушил правила в своей штрафной. Одна из множества ошибок при обороне ворот. Сигурдссон с точки сделал счет 3:1.

К чести команды Моуриньо необходимо признать, что она справилась с таким роком и смогла отыграться. В компенсированное к первому тайму время забил Ламела... "Эвертон" слишком рано начал думать про перерыв. Второй же тайм стал не менее зрелищным, удивительным и непредсказуемым.

Санчес сделал счет 3:3, случилось это после очередного обмена атаками. Затем Ришарлисон снова вывел ливерпульцев вперед, безусловно, один из лучших игроков в этом матче. Четвертый гол "Тоттенхэма" классическая история сладкой парочки и лидеров команды - Сон Мин навесил и Кейн на дальней штанге головой замкнул пас партнера.

Дополнительное время началось с атак лондонцев, впрочем, гости имели существенное преимущество большую часть игрового времени. Другое дело, что и "Эвертон" не засиживался у своих ворот. Решающим оказался выпад хозяев на 97 минуте, идеальный пас Сигурдссона и свежий Бернард, который недавно вышел на замену, неотразимо пробил точно в цель.

Великолепный матч, украшение Кубка Англии, и важная победа команды Анчелотти на характере. Моуриньо рискнул и проиграл, хотя это был не день "Тоттенхэма", очень и очень редкий случай, когда команда Жозе пропускает пять мячей в одной игре.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Эвертон - Тоттенхэм 4:4 (доп. время 1:0)

Голы: Калверт-Льюин 36, Ришарлисон 39, Сигурдссон 42 (пен.), Ришарлисон 69, Бернард 97 - М. Санчес 4, Ламела 45, М. Санчес 57, Кейн 83

Эвертон: 33. Ольсен, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин (Коулмэн 55), 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Бернард 70).

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти, 4. Алдервейрелд, 6. М. Санчес, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 11. Ламела, 27. Лукас Моура (Алли 77), 28. Ндомбеле (Уинкс 91), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Кейн 53).

Предупреждения: Сигурдссон 47, Мина 66, Динь 90, Ришарлисон 90 - Алли 88, Кейн 90, Уинкс 101