Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда

"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в рамках 1/8 Кубка Англии со счетом 5:4, "ириски" забили победный гол в дополнительное время. Интересно, что последний мяч провел экс-горняк Бернард.

Карло Анчелотти, менеджер команды из Ливерпуля, видимо, сильно замерз, ведь к тому моменту, когда его команда оформила решающий, температура достигла четырех градусов ниже нуля по Цельсию. Итальянец вооружился стаканчиком с чаем и без эмоций отреагировал на автограф своего хавбека.

I'm not saying that Ancelotti is the coolest person on the planet, but he's definitely in the top one ????pic.twitter.com/jcOXkhV4Qr