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Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда

Англия
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Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда
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"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в рамках 1/8 Кубка Англии со счетом 5:4, "ириски" забили победный гол в дополнительное время. Интересно, что последний мяч провел экс-горняк Бернард.

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Карло Анчелотти, менеджер команды из Ливерпуля, видимо, сильно замерз, ведь к тому моменту, когда его команда оформила решающий, температура достигла четырех градусов ниже нуля по Цельсию. Итальянец вооружился стаканчиком с чаем и без эмоций отреагировал на автограф своего хавбека.

Анчелотти – один из наиболее успешных тренеров современности, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, который выиграл высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.

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В статье: Карло Анчелотти Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Бернард
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