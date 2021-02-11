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Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда
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"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в рамках 1/8 Кубка Англии со счетом 5:4, "ириски" забили победный гол в дополнительное время. Интересно, что последний мяч провел экс-горняк Бернард.
Карло Анчелотти, менеджер команды из Ливерпуля, видимо, сильно замерз, ведь к тому моменту, когда его команда оформила решающий, температура достигла четырех градусов ниже нуля по Цельсию. Итальянец вооружился стаканчиком с чаем и без эмоций отреагировал на автограф своего хавбека.
I'm not saying that Ancelotti is the coolest person on the planet, but he's definitely in the top one ????pic.twitter.com/jcOXkhV4Qr— SPORTbible (@sportbible) February 10, 2021
Анчелотти – один из наиболее успешных тренеров современности, трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, который выиграл высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии.
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