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Суонси - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Суонси - Манчестер Сити, Кубок Англии, 10 февраля 2021

Суонси - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Кубка Англии между Суонси и Манчестер Сити. Команда Гвардиолы легко одержала свою 15-ю подряд победу, позволив представителю Чемпионшипа забить гол престижа в конце встречи. Александр Зинченко участия в этом поединке не принимал.

Кубок Англии. 1/8 финала

"Суонси" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Морган Уиттакер 77 – Кайл Уокер 30, Рахим Стерлинг 47, Габриэль Жезус 50

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В статье: Манчестер Сити "Суонси"
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