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Гвардиола: Думаю, Манчестер Сити больше не нужно играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы
Осторожно, сарказм от Пепа
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал саркастический комментарий журналистам касательно борьбы за золотые медали в АПЛ. Цитирует испанца портал Goal.com.
"Два-три месяца назад у нас не было шансов стать чемпионами, выйти в Лигу чемпионов, но теперь мы готовы. Думаю, "Манчестер Сити" больше не нужно играть в АПЛ, ведь мы уже чемпионы. Не понимаю, зачем выходить на поле против "Тоттенхэма" и "Эвертона"?
"Если говорить серьезно, то нет ничего идеального. Конечно, мы обязаны сосредоточиться на следующем поединке. К примеру, "Ливерпуль" остается одной из лучших команд, которые я видел в своей жизни, "красные" провели невероятную серию из 68 матчей без поражений. И теперь три проигрыша подряд. Думаете, подобное не может произойти с нами? Может!"
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