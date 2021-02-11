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Моуриньо – о поражении Эвертону: Когда ты забиваешь четыре гола, то должен побеждать
Логично, но если ты при этом пропускаешь пять, то вряд ли
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Эвертона" (4:5) в рамках 1/8 Кубка Англии. Цитирует португальца BBC.
"Фантастика? Пускай так. Мне кажется, что когда ты забиваешь четыре гола, то должен побеждать. С учетом того, как мы играли, "Тоттенхэм" должен был спокойно выигрывать. Мои футболисты выложились полностью. Положительные моменты? Наверное, наблюдать за событиями на поле было невероятно".
"Игра мне и понравилась, и не понравилась одновременно. Это болезненное поражение. Ошибка-ошибка-ошибка – гол, гол, гол. Матч напоминал кошки-мышки".
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