Моуриньо – о поражении Эвертону: Когда ты забиваешь четыре гола, то должен побеждать

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Эвертона" (4:5) в рамках 1/8 Кубка Англии. Цитирует португальца BBC.

"Фантастика? Пускай так. Мне кажется, что когда ты забиваешь четыре гола, то должен побеждать. С учетом того, как мы играли, "Тоттенхэм" должен был спокойно выигрывать. Мои футболисты выложились полностью. Положительные моменты? Наверное, наблюдать за событиями на поле было невероятно".