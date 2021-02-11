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Основной форвард Эвертона получил травму в матче с Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Основной форвард Эвертона получил травму в матче с Тоттенхэмом

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Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Тоттенхэма" (5:4 после доп. времени).

По данным помощника главного тренера "ирисок" Данкана Фергюсона, он повредил подколенное сухожилие и должен пройти тестирование.

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Калверт-Льюин был заменён на 55-й минуте матча, однако до этого успел отметиться забитым голом и результативной передачей.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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Источник:
Talksport

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