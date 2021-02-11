Кубок Англии. Вулверхэмптон на своем поле уступает Саутгемптону

Откровенно вторым номером играли хозяева, не так хотели победить, как не проиграть с крупным счетом. А ведь могло все завершиться для "волков" разгромом. Открыли счет гости после неудачного искусственного офсайда "Вулверхэмптона" и выхода один на один с голкипером Ингза. Дэнни неудачно пробил в Радди, но мяч отлетел к игроку и рикошетом оказался-таки в сетке.

"Саутгемптон" продолжил атаковать и при счете 1:0, порой прижимал соперника к его воротам, создавал хорошие моменты. Армстронг забил второй гол после паса Телла, издеваясь раскатали оборону "волков" гости и фактически по пустым воротам пробивал Армстронг.

А затем в компенсированное время хозяева сфолили возле штрафной и арбитр мог назначать пенальти, но сжалился и всего лишь штрафной назначил. Тем не менее, "Вулверхэмптон" проиграл и вылетел из Кубка. Правда, уже в воскресенье будет шанс взять реванш у "Саутгемптона", в чемпионате встретятся команды.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Саутгемптон 0:2

Голы: Ингз 50, Армстронг 89

Вулверхэмптон: 21. Радди, 2. Хувер, 19. Хонни, 32. Дендокер, 49. Кильман, 20. Витинья, 8. Невеш, 18. Гиббс-Уайт, 27. Саисс, 28. Моутинью, 17. Силва.

Саутгемптон: 44. Форстер, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 22. Салису, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 9. Ингз.

Предупреждения: Гиббс-Уайт 59, Траоре 90+3 - Уолкер-Петерс 52, Ромеу 88