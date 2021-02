Представитель Чемпионшипа выглядел интереснее команды АПЛ. Кубок Англии. Барнсли – Челси 0:1

Вопреки ожиданиям Тухель не стал менять схему 3-4-3, однако ротацию Томас все же провел: немец попробовал Эмерсона и Кристенсена в роли крайних центрбеков в тройке (непривычные позиции для обоих), поставил Кепу в рамку, вернул Зиеша на правый фланг, организовал в центре поля тандем Гилмор-Канте. В свою очередь хозяева отзеркалили расстановку гостей – с самого начала "Барнсли" выбрал грамотную тактику на поединок, ее футболисты и придерживались до финального свистка.

К тому же "Челси" начал встречу крайне заспанно, "дворняги" не стеснялись высоко прессинговать "синих". Организовывать толковые атаки у команды Тухеля не выходило, бросалась в глаза несыгранность выбранной Томасом обоймы; качество газона влияло на комбинационный стиль, плюс ощущалось откровенное нежелание гостей перетрудиться. На 10-й минуте Бриттэйн чудом не пробил Кепу, стрелял хавбек "Барнсли" практически в упор – Аррисабалага грамотно выбрал позицию и среагировал на удар семерки хозяев.

The hosts come close to taking the lead but Kepa makes a point-blank save to deny Brittain! ???? #BARCHE https://t.co/Bebi1Zxfr3 pic.twitter.com/3v8iqqT85f

К середине первого тайма "Челси" оклемался и начал хотя бы приближаться к штрафной площадке "Барнсли", тем не менее, в редких вылазках к владениям гостей "красные" все равно смотрелись интереснее – под занавес 45-минутки все тот же Бриттэйн простил представителя АПЛ после подачи корнера.

После перерыва "Барнсли" немного снизил давление на чужой половине поля, но все равно оставался в боевой готовности для своевременного выпада. "Челси" начал создавать моменты. Сначала на индивидуальном мастерстве: Хадсон-Одои классно интерпретировал пространство перед собой, однако пробил неточно, а Рюдигер не воспользовался прекрасной подачей Зиеша. Для достижения успеха на экваторе тайма настало время подключать командные взаимодействия: Гилмор своевременно развернул атаку на правый фланг на Джеймса, Рис результативно прострелил на Абрахама – офсайда воспитанники "синих" избежали (0:1).

9 - Tammy Abraham has been directly involved in nine goals in his last seven starts in the FA Cup (6 goals, 3 assists), with his strike tonight coming from Chelsea's first shot on target in the match. Opener. #BARCHE