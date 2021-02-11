Представитель Чемпионшипа выглядел интереснее команды АПЛ. Кубок Англии. Барнсли – Челси 0:1

Вопреки ожиданиям Тухель не стал менять схему 3-4-3, однако ротацию Томас все же провел: немец попробовал Эмерсона и Кристенсена в роли крайних центрбеков в тройке (непривычные позиции для обоих), поставил Кепу в рамку, вернул Зиеша на правый фланг, организовал в центре поля тандем Гилмор-Канте. В свою очередь хозяева отзеркалили расстановку гостей – с самого начала "Барнсли" выбрал грамотную тактику на поединок, ее футболисты и придерживались до финального свистка.

К тому же "Челси" начал встречу крайне заспанно, "дворняги" не стеснялись высоко прессинговать "синих". Организовывать толковые атаки у команды Тухеля не выходило, бросалась в глаза несыгранность выбранной Томасом обоймы; качество газона влияло на комбинационный стиль, плюс ощущалось откровенное нежелание гостей перетрудиться. На 10-й минуте Бриттэйн чудом не пробил Кепу, стрелял хавбек "Барнсли" практически в упор – Аррисабалага грамотно выбрал позицию и среагировал на удар семерки хозяев.

The hosts come close to taking the lead but Kepa makes a point-blank save to deny Brittain! ????#BARCHE https://t.co/Bebi1Zxfr3 pic.twitter.com/3v8iqqT85f — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2021

К середине первого тайма "Челси" оклемался и начал хотя бы приближаться к штрафной площадке "Барнсли", тем не менее, в редких вылазках к владениям гостей "красные" все равно смотрелись интереснее – под занавес 45-минутки все тот же Бриттэйн простил представителя АПЛ после подачи корнера.

После перерыва "Барнсли" немного снизил давление на чужой половине поля, но все равно оставался в боевой готовности для своевременного выпада. "Челси" начал создавать моменты. Сначала на индивидуальном мастерстве: Хадсон-Одои классно интерпретировал пространство перед собой, однако пробил неточно, а Рюдигер не воспользовался прекрасной подачей Зиеша. Для достижения успеха на экваторе тайма настало время подключать командные взаимодействия: Гилмор своевременно развернул атаку на правый фланг на Джеймса, Рис результативно прострелил на Абрахама – офсайда воспитанники "синих" избежали (0:1).

9 - Tammy Abraham has been directly involved in nine goals in his last seven starts in the FA Cup (6 goals, 3 assists), with his strike tonight coming from Chelsea's first shot on target in the match. Opener. #BARCHE — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2021

Стоит отметить, что буквально через несколько минут после забитого мяча Тэмми спас "Челси", не позволив снаряду залететь в пустые ворота после удара Соллбайера. "Синие" моментально сделали выводы и уже спокойно довели поединок до победы, от навала "Барнсли" подопечные Тухеля отбились без особых проблем. В ¼ финала "пенсионеров" ждет "Шеффилд Юнайтед".

Кубок Англии, 1/8 финала.

Стадион: "Оуквелл" (Барнсли)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Барнсли" – "Челси" 0:1

Гол: Абрахам (64)

"Барнсли": Коллинз – Сиббик (Соллбайер, 76), Хелик, Андерсен – Бриттэйн (Уильямс, 73), Кейн (Палмер, 73), Моуотт, Стайлс – Адебойехо (Дике, 59), Вудроу, Чаплин (Фризер, 59)

"Челси": Аррисабалага – Кристенсен (Рюдигер, 46), Зума, Эмерсон – Хадсон-Одои, Канте, Гилмор, Алонсо (Джеймс, 46) – Зиеш (Анджорин, 69), Абрахам, Пулишич (Ковачич, 80)