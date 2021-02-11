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Райола: Погба в Ювентусе? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами

Англия
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Останется в "МЮ" или уйдет?

Райола: Погба в Ювентусе? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами

Фото - Goal

UA-Футбол
Новина українською

Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола рассказал, стоит ли ждать его клиента в "Ювентусе". По слухам, туринцы уже не первый год пытается вернуть француза.

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"Погба в "Ювентусе"? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами. Мне нужно работать тихо. Если я что-то скажу, то кто-то может обидеться", - заявил Райола.

Ранее была информация, что "Ювентус" предлагал за Погба четверых игроков.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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