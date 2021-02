Райола: Погба в Ювентусе? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами

Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола рассказал, стоит ли ждать его клиента в "Ювентусе". По слухам, туринцы уже не первый год пытается вернуть француза.

"Погба в "Ювентусе"? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами. Мне нужно работать тихо. Если я что-то скажу, то кто-то может обидеться", - заявил Райола.

Mino Raiola: “Paul Pogba to Juventus? I can’t speak about Pogba because people are nervous, they don't sleep at night. I have to work quietly... If I speak, someone gets offended”. ???? #mufc #juventus