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Райола: Погба в Ювентусе? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами
Останется в "МЮ" или уйдет?
Фото - Goal
Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола рассказал, стоит ли ждать его клиента в "Ювентусе". По слухам, туринцы уже не первый год пытается вернуть француза.
"Погба в "Ювентусе"? Не могу говорить о его будущем - люди нервничают, не спят ночами. Мне нужно работать тихо. Если я что-то скажу, то кто-то может обидеться", - заявил Райола.
Mino Raiola: “Paul Pogba to Juventus? I can’t speak about Pogba because people are nervous, they don't sleep at night. I have to work quietly... If I speak, someone gets offended”. ???? #mufc #juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2021
Ранее была информация, что "Ювентус" предлагал за Погба
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